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Kawalerki na sprzedaż w Nea Kallikrateia, Grecja

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7 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 300 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$104,050
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Studio znajduje się w popularnym turyście Nea Kallikratia 250 metrów od piaszczystej plaży. …
$92,489
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Kawalerka w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka
Nea Kallikrateia, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/1
Wprowadzenie luksusowego studia w ramach projektu budowlanego w Halkidiki w Grecji. Ten pięk…
$148,083
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Agencja
Halkidiki Properties
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Studio znajduje się w popularnym turyście Nea Kallikratia 650 metrów od piaszczystej plaży. …
$86,708
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Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Nowy budynek z apartamentami znajduje się 500 metrów od piaszczystej plaży w Nea Kallikratia…
$104,050
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Kawalerka w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka
Nea Kallikrateia, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/1
Wprowadzenie nowego projektu w Halkidiki w Grecji, oferującego luksusowe studio z niesamowit…
$119,606
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Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Halkidiki Properties
Języki komunikacji
English
Kawalerka 1 pokój w Nea Kallikrateia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Nea Kallikrateia, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 2/3
Witamy w naszym nowym projekcie budowlanym!Cieszymy się, że wyruszymy w tę ekscytującą podró…
$97,627
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