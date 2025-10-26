Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Kawalerki na sprzedaż w Pireus, Grecja

Pireus
7
7 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Pireus, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Pireus, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartment I3 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$185,668
Kawalerka 4 pokoi w Pireus, Grecja
Kawalerka 4 pokoi
Pireus, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 7/8
A set of studios apartments, in new buildings. Two apartments of the studio are in Piraeus,…
$271,453
Kawalerka 1 pokój w Pireus, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$162,968
Monte Online
Kawalerka 1 pokój w Pireus, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$304,207
Kawalerka 1 pokój w Pireus, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Apartment Studio, in a very good central, tourist location! The most central area of ​​Pira…
$98,358
Kawalerka 1 pokój w Pireus, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2/4
Buena Vista, 7-story residential building, Suitable for the design of Greece gold visa 25…
$164,135
Estate Service 24
Kawalerka 2 pokoi w Pireus, Grecja
Kawalerka 2 pokoi
Pireus, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/4
PIRAEUS STUDENTS APARTMENTS This project is a reconstruction of a modern 8 floor building w…
$271,413
Parametry nieruchomości w Pireus, Grecja

