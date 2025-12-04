Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Thermi
  4. Mieszkania
  5. Kawalerka

Kawalerki na sprzedaż w Thermi, Grecja

3 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Thermi, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Thermi, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Kod własności: HPS5839 - Studio Sprzedaży w Centrum Thermi za 150.000 €. To 50,00 m kw. Stud…
$174,463
Kawalerka 1 pokój w Thermi, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Thermi, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Kod własności: HPS5837 - Studio Sprzedaży w Centrum Thermi za 155.000 €. To 50,00 m kw. Stud…
$180,278
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/3
RESIDENCE   Location –  Kalamaria   Available for sale first floor apartment wit…
$89,168
Parametry nieruchomości w Thermi, Grecja

