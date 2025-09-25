Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Kawalerki z tarasem na sprzedaż w Grecja

Ateny
4
Macedonia-Tracja
23
Attyka
19
Municipality of Athens
4
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 3/7
Modern Living & Investment Potential in Kallithea: Allure Suites Discover Allure Suites —…
$141,647
