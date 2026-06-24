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Kawalerki na sprzedaż w Municipality of Thessaloniki, Grecja

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Saloniki
12
Thessaloniki Municipal Unit
13
Kawalerka Usuwać
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13 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2
Kup studio o powierzchni 30 m2 w centrum Salonik - nieruchomość inwestycyjna w okolicy Ayia …
$147,519
VAT
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Atlas Construction
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Szukasz nieruchomości płynnych do wynajęcia lub mieszkania za cenę dostępną? Nasza agencja o…
$104,486
VAT
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Agencja
Atlas Construction
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1
Oferujemy na sprzedaż przytulny apartament na pierwszej linii morza w malowniczej miejscowoś…
$141,726
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Agencja
Atlas Construction
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Value OneValue One
Kawalerka 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1
Studio 30 m2 w centrum Salonik - gotowe nieruchomości inwestycyjne z meblami i urządzeniamiN…
$162,907
VAT
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Agencja
Atlas Construction
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 6
Zwracamy Państwa uwagę na ekskluzywne luksusowe studio zlokalizowane w samym sercu Tesalonik…
$125,597
VAT
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Agencja
Atlas Construction
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 1
Oferujemy jasny i przytulny apartament w jednym z najbardziej popularnych i dynamicznych obs…
$150,529
VAT
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Agencja
Atlas Construction
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TekceTekce
Kawalerka 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4
Oferujemy jasny i przestronny apartament w jednym z najbardziej popularnych obszarów mieszka…
$189,041
VAT
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Agencja
Atlas Construction
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Kawalerka 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Na sprzedaż znajduje się w pełni odnowione i urządzone studio o powierzchni 35 m2 w Agios Di…
$82,489
VAT
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Agencja
Atlas Construction
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 2
Na sprzedaż jest w pełni odnowione studio inwestycyjne o powierzchni 29 metrów kwadratowych …
$76,710
VAT
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Agencja
Atlas Construction
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1
Nowe apartamenty w Kryopigi, Halkidiki - nowoczesne nieruchomości nad morzem z wysokim poten…
$153,412
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Agencja
Atlas Construction
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Na sprzedaż jest luksusowe studio o powierzchni 25 metrów kwadratowych w samym sercu Salonik…
$129,123
VAT
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Agencja
Atlas Construction
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Saloniki, Dowództwo: Na sprzedaż DIHORA Apartament 34 m2 na parterze idealny do eksploatacji…
$76,161
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Kawalerka 2 pokoi w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 2 pokoi
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2
Na sprzedaż jest w pełni odnowione studio o powierzchni 45 m2 (39 m2 powierzchni użytkowej) …
$149,941
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Agencja
Atlas Construction
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Parametry nieruchomości w Municipality of Thessaloniki, Grecja

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