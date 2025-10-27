Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Kawalerki z ogrodem na sprzedaż w Grecja

1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Thermaikos Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Thermaikos Municipality, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 1/4
Apartment -studio for sale in a residential complex under construction in the Perea area of …
$148,802
Zostaw prośbę
Parametry nieruchomości w Grecja

