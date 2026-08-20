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Kawalerki na sprzedaż w Thessaloniki Municipal Unit, Grecja

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Thessaloniki, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Thessaloniki, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Saloniki, Dowództwo: Na sprzedaż DIHORA Apartament 34 m2 na parterze idealny do eksploatacji…
$76 161
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Parametry nieruchomości w Thessaloniki Municipal Unit, Grecja

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