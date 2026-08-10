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Kawalerki na sprzedaż w Attyka, Grecja

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Pireus
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Pireus
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19 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Pireus, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2/4
Buena Vista, 7-story residential building, Suitable for the design of Greece gold visa 25…
$164,135
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Kawalerka w Municipality of Pallini, Grecja
Kawalerka
Municipality of Pallini, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Property Code: HPS5279 - Studio FOR SALE in Pallini Center for € 255.000 . This 56.05 sq. m…
$293,467
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 5
Witamy w apartamencie Color Bliss Pagrati, stylowym i zachęcającym wyjeździe w jednej z najb…
$193,117
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Agencja
Alba Residences MON IKE
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
RENTIS URBAN RESIDENCE Apartamenty Inwestycyjne Golden Visa 🇬🇷 Apartamenty w Atenach – G…
Cena na zgłoszenie
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Kawalerka 1 pokój w Pireus, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Pireus, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartment I3 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$185,668
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Deweloper
Limar Homes
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Kawalerka w Municipality of Athens, Grecja
Kawalerka
Municipality of Athens, Grecja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Kod własności: HPS5285 - Studio SPRZEDAŻY w Koukaki - Makrigianni Koukaki - Pediki Chara za …
$203,897
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Kawalerka 1 pokój w Region Attyka, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Region Attyka, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Studio na sprzedaż - 3 minuty spacerem od stacji metra EgaleoW pełni odnowiony budynek oferu…
$104,984
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Apartamenty w Atenach - początek sprzedażyW pełni umeblowane studia pod klucz prowadzone prz…
$129,385
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Kawalerka 1 pokój w Pireus, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2/8
Apartamenty inwestycyjne Zarządzane przez międzynarodową markęA Turnkey Investment with Guar…
$119,790
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 1/6
Athenian Horizon Residences Nowoczesne apartamenty inwestycyjne w centrum Aten (Koukaki) …
$170,689
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Athens, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 1/3
Przytulne studio pod klucz o powierzchni 25 metrów kwadratowych w obszarze Attica w Atenach.…
$90,705
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Kawalerka 4 pokoi w Pireus, Grecja
Kawalerka 4 pokoi
Pireus, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 7/8
A set of studios apartments, in new buildings. Two apartments of the studio are in Piraeus,…
$271,453
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 1/7
Przedstawiamy Państwu nowy projekt w Atenach – Allore Suites!  Okolica Aten – ulubiona przez…
$119,653
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Kawalerka 1 pokój w Pireus, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 2/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$162,968
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Kawalerka 1 pokój w Pireus, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Pireus, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 1/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$304,207
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Dafni Ymittos, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Dafni Ymittos, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/4
maintenance apartments — The ideal option for students, young specialists, tourists or entre…
$116,077
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Kawalerka 2 pokoi w Pireus, Grecja
Kawalerka 2 pokoi
Pireus, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 3/4
PIRAEUS STUDENTS APARTMENTS This project is a reconstruction of a modern 8 floor building w…
$271,413
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 3/3
Nowy budynek 2022 w stylu Bohaus,W sercu Callithei,Są 3 studia na sprzedaż.z meblami, wynaję…
$83,565
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Kawalerka 1 pokój w Municipality of Kallithea, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Kallithea, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 1/7
A unique project is built in the Kallifa region. Designed with a unique style and amazing d…
$148,681
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Parametry nieruchomości w Attyka, Grecja

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