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Wille na sprzedaż w Pieria Regional Unit, Grecja

;
Katerini Municipality
6
Dion Olympos Municipality
3
Pydna Kolindros Municipality
4
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13 obiektów total found
Willa w Makrygialos, Grecja
Willa
Makrygialos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 150 m kw. Na Wybrzeżu Olimpijskim. Parter składa się z jedneg…
$826,496
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Grekodom Development
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Willa w Nea Agathoupoli, Grecja
Willa
Nea Agathoupoli, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim…
$559,813
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Peristasi, Grecja
Willa
Peristasi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowa willa 170 m2 na Olympic Coast. Parter składa się z 3 syp…
$152,386
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Platamonas, Grecja
Willa
Platamonas, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 335 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 335 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim…
$495,898
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Katerini Municipality, Grecja
Willa
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$380,535
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Korinos, Grecja
Willa
Korinos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 450 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa 450 m kw. na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednego ma…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Willa w Platamonas, Grecja
Willa
Platamonas, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Na sprzeda? pod budowê 5-pi? trowa willa 500 m2 na Olympic Coast. Parter składa się z salonu…
$941,901
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Katerini Municipality, Grecja
Willa
Katerini Municipality, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 697 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 697 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednej toa…
$1,00M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Makrygialos, Grecja
Willa
Makrygialos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż 3 piętrowa willa o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wybrzeżu olimpijskim. …
$330,203
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Paralia, Grecja
Willa 5 pokojów
Paralia, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 4
Na sprzedaż: zachwycająca willa przy plaży w północnej Grecji, położona w pięknej nadmorskie…
$641,147
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Willa w Litochoro, Grecja
Willa
Litochoro, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 300 m kw. na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z jednej W…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Peristasi, Grecja
Willa
Peristasi, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 400 m2 na wybrzeżu olimpijskim. Parter składa się…
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Makrygialos, Grecja
Willa
Makrygialos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 440 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 440 m kw. Na Olympic Coast. Półpiwnica składa się z 2 sypial…
$644,603
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Pieria Regional Unit, Grecja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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