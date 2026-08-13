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Wille na sprzedaż w Peristasi, Grecja

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2 obiekty total found
Willa w Peristasi, Grecja
Willa
Peristasi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 170 m²
Na sprzeda? pod budowê 2- pi? trowa willa 170 m2 na Olympic Coast. Parter składa się z 3 syp…
$152,386
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Peristasi, Grecja
Willa
Peristasi, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 400 m2 na wybrzeżu olimpijskim. Parter składa się…
$649,390
Zostaw prośbę
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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