Mieszkanie w nowym budynku Apartament w centrum Aten dla Golden Visa

🏡 Apartament w centrum Aten dla Golden Visa

Nowoczesny apartament z 1 sypialnią w nowym budynku mieszkalnym położonym w jednej z najbardziej perspektywicznych części Aten. Projekt łączy doskonałą lokalizację, wysoki standard wykończenia oraz atrakcyjny potencjał inwestycyjny.

📍 Lokalizacja

Centrum Aten

7 minut do placu Syntagma

9 minut do Akropolu i historycznego centrum

15 minut do Riwiery Ateńskiej i Mariny Flisvos

Blisko metra, autobusów i trolejbusów

W pobliżu uniwersytety, centra medyczne, galerie handlowe i obiekty kulturalne

💰 Cena

260 000 €

Kwalifikuje się do programu Golden Visa w Grecji

🏠 Parametry apartamentu

1 piętro

1 sypialnia

1 łazienka

Powierzchnia użytkowa: 35 m²

Powierzchnia brutto: 46 m²

Balkon: 3 m²

Powierzchnia całkowita: 49 m²

✨ Atuty projektu

Nowy budynek mieszkalny klasy premium

Nowoczesna architektura i designerskie wnętrza

Energooszczędne okna z podwójnymi szybami

Fasada bioklimatyczna

Wysoki poziom bezpieczeństwa: wideodomofon i wzmocnione drzwi wejściowe

Nowoczesna winda i zadbane części wspólne

Wysokiej jakości materiały wykończeniowe i funkcjonalne układy mieszkań

📈 Potencjał inwestycyjny

Budynek znajduje się w pobliżu największych projektów rewitalizacyjnych Aten, takich jak The Ilisian (dawny Hilton Athens), Hellinikon oraz modernizacja Riwiery Ateńskiej. Dzięki temu apartament jest atrakcyjny zarówno do zamieszkania, jak i pod wynajem krótko- lub długoterminowy.

Idealna okazja do zakupu nowoczesnej nieruchomości w centrum Aten, uzyskiwania dochodu z najmu i korzystania z programu Golden Visa.