  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Athens
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartament w centrum Aten dla Golden Visa

Mieszkanie w nowym budynku Apartament w centrum Aten dla Golden Visa

Municipality of Athens, Grecja
od
$301,419
;
13
Zostawić wniosek
ID: 38097
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 16.06.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Grecja
  • Region / Państwo
    Attyka
  • Okolica
    Region Attyka
  • Miasto
    Municipality of Athens
  • Adres
    Vasilissis Sofias, 55
  • Metro
    Evangelismos (~ 300 m)
  • Metro
    Megaro Moussikis (~ 400 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    6

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

🏡 Apartament w centrum Aten dla Golden Visa

Nowoczesny apartament z 1 sypialnią w nowym budynku mieszkalnym położonym w jednej z najbardziej perspektywicznych części Aten. Projekt łączy doskonałą lokalizację, wysoki standard wykończenia oraz atrakcyjny potencjał inwestycyjny.

📍 Lokalizacja

  • Centrum Aten
  • 7 minut do placu Syntagma
  • 9 minut do Akropolu i historycznego centrum
  • 15 minut do Riwiery Ateńskiej i Mariny Flisvos
  • Blisko metra, autobusów i trolejbusów
  • W pobliżu uniwersytety, centra medyczne, galerie handlowe i obiekty kulturalne

💰 Cena

  • 260 000 €
  • Kwalifikuje się do programu Golden Visa w Grecji

🏠 Parametry apartamentu

  • 1 piętro
  • 1 sypialnia
  • 1 łazienka
  • Powierzchnia użytkowa: 35 m²
  • Powierzchnia brutto: 46 m²
  • Balkon: 3 m²
  • Powierzchnia całkowita: 49 m²

Atuty projektu

  • Nowy budynek mieszkalny klasy premium
  • Nowoczesna architektura i designerskie wnętrza
  • Energooszczędne okna z podwójnymi szybami
  • Fasada bioklimatyczna
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa: wideodomofon i wzmocnione drzwi wejściowe
  • Nowoczesna winda i zadbane części wspólne
  • Wysokiej jakości materiały wykończeniowe i funkcjonalne układy mieszkań

📈 Potencjał inwestycyjny

Budynek znajduje się w pobliżu największych projektów rewitalizacyjnych Aten, takich jak The Ilisian (dawny Hilton Athens), Hellinikon oraz modernizacja Riwiery Ateńskiej. Dzięki temu apartament jest atrakcyjny zarówno do zamieszkania, jak i pod wynajem krótko- lub długoterminowy.

Idealna okazja do zakupu nowoczesnej nieruchomości w centrum Aten, uzyskiwania dochodu z najmu i korzystania z programu Golden Visa.

Lokalizacja na mapie

Municipality of Athens, Grecja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Grecja
od
$157,985
Zespół mieszkaniowy MARINA RESIDENCES
Pireus, Grecja
od
$289,001
Apartamentowiec Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Grecja
od
$148,162
Zespół mieszkaniowy Apartamenty na Riwierze Ateńskiej dla Golden Visa
Pireus, Grecja
od
$336,198
Apartamentowiec Luksusowe apartamenty blisko morza w Alimos, Ateny
Municipality of Alimos, Grecja
od
$855,177
Przeglądasz
Mieszkanie w nowym budynku Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Municipality of Athens, Grecja
od
$301,419
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Apartamentowiec Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa
Pireus, Grecja
od
$428,943
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
🏡 Nowoczesne mieszkanie blisko morza w Atenach – Golden Visa Nowoczesne mieszkanie położone w prestiżowej dzielnicy Neo Faliro, jednej z najbardziej perspektywicznych lokalizacji Ateńskiej Riwiery. Projekt łączy współczesną architekturę z renowacją zabytkowego budynku z 1897 roku znajdują…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecja
od
$289,001
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 4
Bel Air Residences znajduje się w Elliniko, ekskluzywnym przedmieściu na uroczej Riwierze Ateńskiej. Obszar ten zostanie odbudowany w ramach trwającego pionierskiego projektu w wysokości 8 mln EUR dla Aten, z naciskiem na stworzenie pierwszorzędnego parku metropolitalnego i poprawę frontu pr…
Deweloper
V2 Development
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa
Municipality of Glyfada, Grecja
od
$288,563
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Luksusowy Apartament 2+1 z Widokiem na Morze dla Golden Visa Położony w prestiżowej dzielnicy Glyfada na Ateńskiej Riwierze, apartament stanowi doskonałą okazję zarówno do zamieszkania, jak i inwestycji. Nieruchomość kwalifikuje się do programu Greek Golden Visa, umożliwiającego uzyskanie…
Agencja
Invest Cafe
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Grecja
«Jeszcze nie tak dawno można było kupić mieszkanie w Atenach za 100 tysięcy euro». Jak zmienia się popyt na mieszkania i co się dzieje na greckim rynku nieruchomości — ekspert
16.11.2022
«Jeszcze nie tak dawno można było kupić mieszkanie w Atenach za 100 tysięcy euro». Jak zmienia się popyt na mieszkania i co się dzieje na greckim rynku nieruchomości — ekspert
Wyświetlić wszystkie publikacje