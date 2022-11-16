Mieszkanie w nowym budynku Apartament w centrum Aten dla Golden Visa

🏡 Apartament w centrum Aten dla Golden Visa
Nowoczesny apartament z 1 sypialnią w nowym budynku mieszkalnym położonym w jednej z najbardziej perspektywicznych części Aten. Projekt łączy doskonałą lokalizację, wysoki standard wykończenia oraz atrakcyjny potencjał inwestycyjny.
📍 Lokalizacja
💰 Cena
🏠 Parametry apartamentu
✨ Atuty projektu
📈 Potencjał inwestycyjny
Budynek znajduje się w pobliżu największych projektów rewitalizacyjnych Aten, takich jak The Ilisian (dawny Hilton Athens), Hellinikon oraz modernizacja Riwiery Ateńskiej. Dzięki temu apartament jest atrakcyjny zarówno do zamieszkania, jak i pod wynajem krótko- lub długoterminowy.
Idealna okazja do zakupu nowoczesnej nieruchomości w centrum Aten, uzyskiwania dochodu z najmu i korzystania z programu Golden Visa.