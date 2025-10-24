Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

Municipal Unit of Xylokastro
55
Municipal Unit of Evrostina
8
27 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Ano Loutro, Grecja
Dom 4 pokoi
Ano Loutro, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Seaside Two-Storey Detached House 172 sq.m. in Xylokastro. In one of the most beautiful loc…
$185,889
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Sideris Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Dom wolnostojący 5 pokojów w Ano Loutro, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Ano Loutro, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedaży w trakcie budowy 2-piętrowy dom 133 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter skł…
$526,698
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 m kw. we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica składa się z je…
$374,541
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 304 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 304 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica sk…
$854,422
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 245 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter składa…
$643,742
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 110 m kw. We wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętr…
$275,054
Zostaw prośbę
Century 21Century 21
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 250 m kw. Wschodni Peloponez. Półpiwnica składa się z jednego mag…
$749,082
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 285 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$620,334
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Rozena, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Rozena, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 350 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica s…
$561,812
Zostaw prośbę
Property InvestProperty Invest
Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 169 m²
Na sprzedaż maizonette 169 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma jeden poziom. Z …
$362,837
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 118 m kw we wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$368,689
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? maizonette 130 m kw. w Western Peloponese. Maisonette ma jeden poziom. Pierwsze …
$327,723
Zostaw prośbę
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 302 m²
Piętro -2/1
Na sprzedaż maizonette 302 m ² w Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Piwnica składa się z j…
$491,585
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 5 pokojów w Lygia, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Lygia, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Piętro -2
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 205 metrów kwadratowych w Peloponezu. Piwnica składa się z jedneg…
$1,09M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 90 m kw. we wschodniej Peloponezji. Dom składa się z 3 sypialni, …
$351,132
Zostaw prośbę
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 161 metrów kwadratowych we wschodnim Pelop…
$327,723
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 160 m kw w Peloponezu. Wspaniały widok na morze, góra otwiera się…
$421,359
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 5 pokojów w Kato Pitsa, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kato Pitsa, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 180 m kw. We wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej…
$924,648
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej kuchni, jede…
$643,742
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 99 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . D…
$2,22M
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 124 m kw we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$526,698
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Derbeni, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Derbeni, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette o powierzchni 198 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 …
$292,610
Zostaw prośbę
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette o powierzchni 198 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 …
$409,654
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z salonu…
$444,767
Zostaw prośbę
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 200 m kw we wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter s…
$409,654
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 5 pokojów w Rozena, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Rozena, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 170 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter składa…
$210,679
Zostaw prośbę
Szeregowiec 7 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 7 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 160 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Maiso…
$198,975
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Municipality of Xylokastro and Evrostina.

wille
domy wolnostojące
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się