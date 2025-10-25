Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Xylokastro and Evrostina
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Ogród

Domy z ogrodem na sprzedaż w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja

Municipal Unit of Xylokastro
55
Municipal Unit of Evrostina
8
1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Ano Loutro, Grecja
Dom 4 pokoi
Ano Loutro, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Seaside Two-Storey Detached House 172 sq.m. in Xylokastro. In one of the most beautiful loc…
$185,889
