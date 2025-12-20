Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Region Grecja Środkowa
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Region Grecja Środkowa, Grecja

Municipality of Chalkida
56
Eretria Municipality
33
Lokroi Municipality
27
Eretria Municipal Unit
27
28 obiektów total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Aliveri, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Aliveri, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 390 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się…
$614,481
Willa 9 pokojów w Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Willa 9 pokojów
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$2,52M
Willa 5 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 335 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
Cena na żądanie
Dom wolnostojący 4 pokoi w Loutra Ypatis, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Loutra Ypatis, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 365 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? dom 0- pi? trowy 365 m kw. W centralnej Grecji. Są: kominek. Właściciele opuszcz…
$419,018
Szeregowiec 1 pokój w Delphi Municipality, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Delphi Municipality, Grecja
Pokoje 1
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? maizonette 0 m kw. w Arachowej. Maisonette ma jeden poziom. Wspaniały widok na m…
$3,80M
Willa 5 pokojów w Theologos, Grecja
Willa 5 pokojów
Theologos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 420 m kw. W centralnej Grecji. Półpiwnica składa się z jednej …
Cena na żądanie
Dom wolnostojący 7 pokojów w Avlida Beach, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Avlida Beach, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 316 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 316 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się…
$433,063
Willa 13 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Willa 13 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 13
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 440 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z salonu z…
$1,76M
Willa 5 pokojów w Lokroi Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Lokroi Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale 3-storey villa of 480 sq.meters in central Greece. Ground floor consists of 2 store…
$1,74M
Dom wolnostojący 4 pokoi w Nerotrivia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nerotrivia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/1
For sale 1-storey house of 120 sq.meters on the Euboea island . The house consists of 3 be…
$599,014
Willa 8 pokojów w Lokroi Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Lokroi Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 580 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 580 m2 w centralnej Grecji. Parter składa się z 3 sypialni, …
$643,742
Willa 1 pokój w Avlida Beach, Grecja
Willa 1 pokój
Avlida Beach, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy na sprzedaż wyjątkowy obiekt w mieście Aulida. 4-piętrowa willa o powierzchni 1200…
$1,52M
Willa 8 pokojów w Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 550 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Part…
$2,11M
Willa 4 pokoi w Lokroi Municipality, Grecja
Willa 4 pokoi
Lokroi Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 190 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parte…
$526,698
Willa 1 pokój w Magoula, Grecja
Willa 1 pokój
Magoula, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 390 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Wspania…
$1,41M
Szeregowiec 6 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 6
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż maizonette 250 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma jeden poziom.…
$887,002
Willa 8 pokojów w Xirovrysi, Grecja
Willa 8 pokojów
Xirovrysi, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 585 m²
Piętro -1/1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 585 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,86M
Dom wolnostojący 3 pokoi w Dirfyon Messapion Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Dirfyon Messapion Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 101 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Dom skła…
$351,132
Willa 8 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 446 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 446 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z 2 sypial…
$1,08M
Willa 8 pokojów w Lokroi Municipality, Grecja
Willa 8 pokojów
Lokroi Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpi…
$912,944
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro -2
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Piwnica…
$1,24M
Willa 1 pokój w Lokroi Municipality, Grecja
Willa 1 pokój
Lokroi Municipality, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż willa o powierzchni 300 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Są panele słonec…
$795,900
Willa 8 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 8 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter…
$4,10M
Willa 3 pokoi w Eretria Municipality, Grecja
Willa 3 pokoi
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 220 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Parter…
$801,752
Willa 9 pokojów w Municipality of Tanagra, Grecja
Willa 9 pokojów
Municipality of Tanagra, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$807,604
Willa 10 pokojów w Delphi Municipality, Grecja
Willa 10 pokojów
Delphi Municipality, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 595 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 595 m kw., w centralnej Grecji. Parter składa się z 2 sypial…
$1,81M
Willa 6 pokojów w Lokroi Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Lokroi Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 493 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 493 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Piw…
$1,35M
Willa 17 pokojów w Platanistos, Grecja
Willa 17 pokojów
Platanistos, Grecja
Pokoje 17
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 475 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 475 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z 6 sypial…
$3,16M
