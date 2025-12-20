Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Region Grecja Środkowa
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Region Grecja Środkowa, Grecja

Municipality of Chalkida
56
Eretria Municipality
33
Lokroi Municipality
27
Eretria Municipal Unit
27
Szeregowiec 2 pokoi w Epanochori, Grecja
Szeregowiec 2 pokoi
Epanochori, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 120 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma 2 poziomy. Pa…
$503,290
Szeregowiec 4 pokoi w Hrisso, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Hrisso, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 151 metrów kwadratowych w środkowej Grecji…
$298,462
Dom wolnostojący 13 pokojów w Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 13 pokojów
Kymi Aliveri Anna Municipality, Grecja
Pokoje 13
Sypialnie 11
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 460 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się…
$760,786
Dom wolnostojący 4 pokoi w Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 2/1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 145 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter składa się z sa…
$321,394
Dom wolnostojący 6 pokojów w Aliveri, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Aliveri, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 390 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się…
$614,481
Willa 9 pokojów w Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Willa 9 pokojów
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$2,52M
Willa 5 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 335 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
Cena na żądanie
Dom wolnostojący 5 pokojów w Karystos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Karystos Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 145 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Parter s…
$1,11M
Szeregowiec 1 pokój w Delphi Municipality, Grecja
Szeregowiec 1 pokój
Delphi Municipality, Grecja
Pokoje 1
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? maizonette 0 m kw. w Arachowej. Maisonette ma jeden poziom. Wspaniały widok na m…
$3,80M
Dom wolnostojący 8 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 280 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter …
$456,472
Dom wolnostojący 6 pokojów w Aliartos Thespies Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Aliartos Thespies Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 214 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$409,654
Willa 5 pokojów w Ellinika, Grecja
Willa 5 pokojów
Ellinika, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 250 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Półpiw…
$994,875
Szeregowiec 7 pokojów w Nea Artaki, Grecja
Szeregowiec 7 pokojów
Nea Artaki, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Maisonette ma 3 poziomy. Pa…
$503,290
Willa 5 pokojów w Theologos, Grecja
Willa 5 pokojów
Theologos, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 420 m kw. W centralnej Grecji. Półpiwnica składa się z jednej …
Cena na żądanie
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 89 m kw. na wyspie Euboea. Parter składa się z salonu z kuchnią, …
$321,871
Dom wolnostojący 7 pokojów w Avlida Beach, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Avlida Beach, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 316 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 316 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się…
$433,063
Willa 13 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Willa 13 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 13
Sypialnie 8
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 440 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z salonu z…
$1,76M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 185 m kw. Na wyspie Euboea. Parter składa się z 2 sypialni, sal…
$702,264
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4- piętrowy dom 420 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się …
$1,46M
Dom wolnostojący 1 pokój w Paralia Kymis, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Paralia Kymis, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż w budowie 1-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea …
$362,837
Szeregowiec 5 pokojów w Nea Artaki, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Nea Artaki, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 195 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 195 m kw. na wyspie Euboea. Maisonette ma 3 poziomy. …
$311,027
Szeregowiec 3 pokoi w Kamena Vourla Municipality, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Kamena Vourla Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 111 metrów kwadratowych w środkowej Grecji .Maisonett…
$436,574
Dom wolnostojący 4 pokoi w Dirfyon Messapion Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Dirfyon Messapion Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się …
$298,462
Dom wolnostojący 4 pokoi w Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Istiaia Aidipsos Municipality, Grecja
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 0-piętrowy dom o powierzchni 120 metrów kwadratowych na wyspie Eubea. Widok na m…
$585,220
Willa 5 pokojów w Lokroi Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Lokroi Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 2
For sale 3-storey villa of 480 sq.meters in central Greece. Ground floor consists of 2 store…
$1,74M
Szeregowiec 5 pokojów w Kymi, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Kymi, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? maizonette 196 m kw. Na wyspie Euboea. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa si…
$222,384
Dom wolnostojący 6 pokojów w Eretria Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Eretria Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter …
$427,211
Szeregowiec 4 pokoi w Nea Artaki, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Nea Artaki, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż na wyspie Euboea maizonette o powierzchni 132 metrów kwadratowych. Maisonette ma…
$526,698
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Chalkida, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 430 metrów kwadratowych na wyspie Euboea . Parter s…
$702,264
Dom wolnostojący 4 pokoi w Nerotrivia, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Nerotrivia, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/1
For sale 1-storey house of 120 sq.meters on the Euboea island . The house consists of 3 be…
$599,014
