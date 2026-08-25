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Wille na sprzedaż w Region Grecja Środkowa, Grecja

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Lokroi Municipality
8
Municipal Unit of Malesina
7
Municipality of Tanagra
4
Municipal Unit of Inofyta
4
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28 obiektów total found
Willa w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa
Municipality of Chalkida, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 585 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 585 m kw. Na wyspie Euboea. Półpiwnica składa się z jednej s…
$1,89M
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas is an exclusive collection of five luxury villas set in the serene coastal vi…
$811 680
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 380 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpi…
$920 953
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Grekodom Development
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DD CO DEDD CO DE
Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 420 m²
Na sprzeda? 4-pi? trowa willa 420 m kw. W centralnej Grecji. Półpiwnica składa się z jednej …
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Grekodom Development
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 580 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 580 m2 w centralnej Grecji. Parter składa się z 3 sypialni, …
$649 390
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 480 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 480 m2 w centralnej Grecji. Parter składa się z jednej sypia…
$1,77M
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 335 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 335 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 240 m kw. W centralnej Grecji. Parter składa się z jednej syp…
$448 669
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Willa w Region Grecja Środkowa, Grecja
Willa
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 595 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 595 m kw., w centralnej Grecji. Parter składa się z 2 sypial…
$1,83M
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Grekodom Development
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 190 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parte…
$531 319
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas is an exclusive collection of five luxury villas set in the serene coastal vi…
$818 915
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Willa w Arachova, Grecja
Willa
Arachova, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa o powierzchni 140 m kw. w Arachowie. Parter składa się z 2 syp…
$531 319
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Grekodom Development
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 298 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 298 metrów kwadratowych w Attica. Półpiwnica skła…
$560 837
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas is an exclusive collection of five luxury villas set in the serene coastal vi…
$811 680
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Willa w Dytiki Frangista, Grecja
Willa
Dytiki Frangista, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 450 m²
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 450 metrów kwadratowych na Peloponezie. Półpiwnic…
$3,31M
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Willa w Malesina, Grecja
Willa
Malesina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 493 m²
Na sprzedaż 3 - piętrowa willa o powierzchni 493 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Piw…
$1,36M
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Willa w Municipality of Orchomenos, Grecja
Willa
Municipality of Orchomenos, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 311 m²
Levante Villas is an exclusive collection of five luxury villas set in the serene coastal vi…
$811 680
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Willa w Dytiki Frangista, Grecja
Willa
Dytiki Frangista, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 250 m kw., w centralnej Grecji. Półpiwnica składa się z jedn…
$625 776
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Willa w Delphi, Grecja
Willa
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa o powierzchni 240 m kw w Arachovej. 1 piętro składa się z salo…
$885 531
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Grekodom Development
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Willa 4 pokoi w Municipality of Chalkida, Grecja
Willa 4 pokoi
Municipality of Chalkida, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 2
695 000 € Typ nieruchomości: Willa Sypialnie: 3 Powierzchnia działki: 311 m² Powierzchni…
$823 151
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Willa w Livanates, Grecja
Willa
Livanates, Grecja
Sypialnie 9
Powierzchnia 525 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 525 m2 w centralnej Grecji. Piwnica składa się z 2 sypialni,…
$1,13M
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Grekodom Development
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Powierzchnia 1 000 m²
Na sprzedaż w budowie willa o powierzchni 1000 metrów kwadratowych w Attyce. Widok na miasto…
$826 496
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Grekodom Development
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Willa w Dilesi, Grecja
Willa
Dilesi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 460 m²
Na sprzedaż 4-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$814 689
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Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Dorida Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Dorida Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
OPIS PROJEKTU Aegean Breeze II to kompleks apartamentów i willi przy plaży w Chanii na Kr…
$413 131
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Willa 4 pokoi w Dorida Municipality, Grecja
Willa 4 pokoi
Dorida Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298 046
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Willa 2 pokoi w Glyphada, Grecja
Willa 2 pokoi
Glyphada, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
1 037 / 5 000Translation resultsTranslationEquipped with KNX technology, this smart home off…
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Aliveri, Grecja
Willa 5 pokojów
Aliveri, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Fabulous Detached Villa with Private Swimming Pool in Aliveri, Evia Island, Greece Property …
Cena na zgłoszenie
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Willa 5 pokojów w Marmari, Grecja
Willa 5 pokojów
Marmari, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 2
This gorgeous villa offers laid-back island living, just a short drive or ferry ride from th…
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Parametry nieruchomości w Region Grecja Środkowa, Grecja

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