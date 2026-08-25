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Domy Szeregowe w Region Grecja Środkowa, Grecja

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Municipality of Thiva
3
Demotike Enoteta Plataion
3
Szeregowiec Usuwać
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15 obiektów total found
Szeregowiec w Delphi, Grecja
Szeregowiec
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 151 metrów kwadratowych w środkowej Grecji…
$301 081
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Delphi Municipality, Grecja
Szeregowiec
Delphi Municipality, Grecja
Na sprzeda? maizonette 0 m kw. w Arachowej. Maisonette ma jeden poziom. Wspaniały widok na m…
$3,84M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 170 m²
Townhouse jest na sprzedaż w pobliżu Lagonisi, Attica. Dom jest w budowie. Pierwsze piętro m…
$277 467
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Agencja
Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Szeregowiec w Agios Konstantinos, Grecja
Szeregowiec
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 111 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 111 metrów kwadratowych w środkowej Grecji .Maisonett…
$440 404
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Aliveri, Grecja
Szeregowiec
Aliveri, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 196 m²
Na sprzeda? maizonette 196 m kw. Na wyspie Euboea. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa si…
$224 335
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Arachova, Grecja
Szeregowiec
Arachova, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 175 m²
Na sprzeda? maizonette 175 m kw. w Arachowej. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica składa się…
$224 335
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Agencja
Grekodom Development
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Szeregowiec w Dytiki Frangista, Grecja
Szeregowiec
Dytiki Frangista, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maisonette 100 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. …
$531 319
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Agencja
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Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 270 m²
Kamienica jest na sprzedaż w pobliżu Lagonisi, Attyka. Dom jest w budowie. Składa się z pięt…
$336 502
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Malesina, Grecja
Szeregowiec
Malesina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 90 metrów kwadratowych w środkowej Grecji .Maisonette…
$212 528
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Agencja
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Szeregowiec w Dytiki Frangista, Grecja
Szeregowiec
Dytiki Frangista, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda ¿maizonette 150 m kw. W centralnej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica sk…
$230 238
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Dilesi, Grecja
Szeregowiec
Dilesi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż na wyspie Euboea maizonette o powierzchni 130 metrów kwadratowych. Maisonette ma…
$224 335
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Melissochori, Grecja
Szeregowiec
Melissochori, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 207 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 207 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 2 poz…
$433 910
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Agios Konstantinos, Grecja
Szeregowiec
Agios Konstantinos, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? maizonette 120 m kw. W centralnej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica sk…
$295 177
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Region Grecja Środkowa, Grecja
Szeregowiec
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maisonette 100 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Maisonette ma 3 poziomy. …
$282 747
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Glyphada, Grecja
Szeregowiec
Glyphada, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Piętro 1/2
glyphada, Mesonet Sale, 132 sq.m., The status of an object: in the process of construc…
$989 459
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Parametry nieruchomości w Region Grecja Środkowa, Grecja

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