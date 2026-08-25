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Dom wolnostojący na sprzedaż w Region Grecja Środkowa, Grecja

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Lokroi Municipality
5
Municipal Unit of Malesina
3
Municipality of Tanagra
7
Municipal Unit of Inofyta
4
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Dom wolnostojący Usuwać
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38 obiektów total found
Dom wolnostojący w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Tanagra, Grecja
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 165 metrów kwadratowych w Attica. Pierwsze piętr…
$303 529
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Dom wolnostojący w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Tanagra, Grecja
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 130 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dome…
$230 627
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Tragana, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Tragana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 180 m ² w środkowej Grecji. Półpiwnica składa się z jednego magaz…
$531 319
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Dom wolnostojący 4 pokoi w Delphi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Delphi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 430 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpiwnica składa s…
$259 756
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Dom wolnostojący w Aliveri, Grecja
Dom wolnostojący
Aliveri, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż w budowie 1-piętrowy dom o powierzchni 200 metrów kwadratowych na wyspie Euboea …
$366 020
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Arachova, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych w Arachowie. Półpiwnica s…
$531 319
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom wolnostojący 3 pokoi w Region Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 102 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 102 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dom skł…
$259 756
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Malesina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Malesina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 1 - piętrowy dom o powierzchni 160 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Dom s…
$755 654
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Arachova, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 402 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 402 m kw. w Arachovej. Parter składa się z jednej sypialni, sal…
$1,42M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 1 pokój w Region Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 70 m kw. W centralnej Grecji. Dom składa się z jednej sypialni, s…
$153 492
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Arachova, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 70 m kw. w Arachowie. Parter składa się z 2 sypialni, 2 WC pod p…
$295 177
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Melissochori, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Melissochori, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 214 m²
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 214 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$413 248
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Dilesi, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Dilesi, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 299 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 299 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa s…
$767 461
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Tragana, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Tragana, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 218 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 218 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpiwnica składa s…
$531 319
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Dilesi, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Dilesi, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 250 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Parter …
$366 020
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Dom wolnostojący w Melissochori, Grecja
Dom wolnostojący
Melissochori, Grecja
Powierzchnia 315 m²
Istnieje na sprzedaż dom jednoosobowy o łącznej powierzchni 315 m2, który znajduje się na dz…
$501 801
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Mouriki, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Mouriki, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Półpiwn…
$425 055
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Dom wolnostojący 1 pokój w Aliveri, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Aliveri, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 204 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 204 m kw. na wyspie Euboea. Parter składa się z salonu z kuchnią…
$1,89M
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Dom wolnostojący w Arachova, Grecja
Dom wolnostojący
Arachova, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Oferujemy na sprzedaż wspaniały domek o powierzchni 420 m2 w Parnassos. Ten przytulny dom lo…
$3,54M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Region Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 165 m kw. W centralnej Grecji. Parter składa się z 2 sypialni, s…
$200 720
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom o powierzchni 160 m kw w Arachovej. Półpiwnica składa się z 2 s…
$413 248
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Dom wolnostojący 1 pokój w Inofyta, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Inofyta, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 74 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 74 metrów kwadratowych na wyspie Euboea. Dom składa…
$141 685
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Amfikleia Elateia Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 140 m kw. w Arachowa. Dom składa się z 3 sypialni, salonu z kuchn…
$295 177
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Dom wolnostojący w Municipality of Tanagra, Grecja
Dom wolnostojący
Municipality of Tanagra, Grecja
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 160 metrów kwadratowych na wyspie Evia. Pierwsze…
$426 661
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Region Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 136 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 130 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parter …
$231 348
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Dytiki Frangista, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Dytiki Frangista, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 190 m kw. W centralnej Grecji. Parter składa się z jednego magaz…
$413 248
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Malesina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Malesina, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 260 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parter …
$549 030
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Dom wolnostojący w Loutra Ypatis, Grecja
Dom wolnostojący
Loutra Ypatis, Grecja
Powierzchnia 365 m²
Na sprzeda? dom 0- pi? trowy 365 m kw. W centralnej Grecji. Są: kominek. Właściciele opuszcz…
$422 694
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Dom wolnostojący 12 pokojów w Malesina, Grecja
Dom wolnostojący 12 pokojów
Malesina, Grecja
Sypialnie 12
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parte…
$1,77M
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Region Grecja Środkowa, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Region Grecja Środkowa, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 170 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 170 m kw. W centralnej Grecji. Dom składa się z 4 sypialni, salon…
$342 406
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Parametry nieruchomości w Region Grecja Środkowa, Grecja

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