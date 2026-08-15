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Domy na sprzedaż w Chios Municipality, Grecja

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3 obiekty total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Pyrgi, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Pyrgi, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m kw. na Wyspach. Dom składa się z 2 sypialni, salonu, jednej …
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Dom 3 pokoi w Chios, Grecja
Dom 3 pokoi
Chios, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Na sprzedaż jest unikalny dom nad morzem w Nago, Chios, zaledwie 5 metrów od morza, z widoki…
$799,211
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Dom w Chios, Grecja
Dom
Chios, Grecja
Powierzchnia 88 m²
W jednej z najpiękniejszych osad Chios. W zielonym i spokojnym środowisku. Dla kogoś, kto ch…
$52,338
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Parametry nieruchomości w Chios Municipality, Grecja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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