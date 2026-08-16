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Domy na sprzedaż w Paros Municipality, Grecja

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3 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Paros Municipality, Grecja
Dom 3 pokoi
Paros Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 5 000 m²
Paros Residence 170 m2 - 5000 m2 - 3 sypialnie, prywatny basen - 1 / 6 współwłasność od €219…
$254,876
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Dom 2 pokoi w Paros Municipality, Grecja
Dom 2 pokoi
Paros Municipality, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 120 m²
2 sypialnie i 2 salony ( mogą pomieścić 9 osób ) 3 łazienki, w pełni wyposażona kuchnia, duż…
$470,095
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Willa 6 pokojów w Paros Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Paros Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Introducing Seafront Villa: a luxurious retreat nestled in the picturesque village of Marmar…
$1,73M
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Parametry nieruchomości w Paros Municipality, Grecja

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