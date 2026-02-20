Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Fira
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Fira, Grecja

3 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Fira, Grecja
Dom 3 pokoi
Fira, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Santorini Villa z jacuzzi - 1 / 6 Własność za €360000W owners.gr, przy modelu współwłasności…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom w Fira, Grecja
Dom
Fira, Grecja
Powierzchnia 360 m²
Santorini, Thera: W unikalnym miejscu wyspy, 2 Domy są sprzedawane w ramach budowy, 180 m2, …
$1,68M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Fira, Grecja
Dom 4 pokoi
Fira, Grecja
Pokoje 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Santorini, Thera: W wyjątkowym miejscu wyspy Pod budową Na sprzedaż Dom 180 m2 w 550 m2 powi…
$841,224
Zostaw prośbę
OneOne
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się