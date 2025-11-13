Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Rhodes
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Municipality of Rhodes, Grecja

Municipal Unit of Rhodes
8
Rodos
4
20 obiektów total found
Willa w Municipality of Rhodes, Grecja
Willa
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
The beach area in the Lachania area of ​​Rhodes is the idyllic setting for this stunning vil…
$682,913
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Rhodes, Grecja
Willa
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Modern stately hilltop home set in an impeccably landscaped area with its exquisite design o…
$2,47M
Zostaw prośbę
Willa w Aghios Isidoros, Grecja
Willa
Aghios Isidoros, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 280 m²
Czy marzysz o budzeniu się każdego dnia, patrząc na niekończące się błękitne morza i niebo? …
$2,55M
Zostaw prośbę
Monte OnlineMonte Online
Willa w Municipality of Rhodes, Grecja
Willa
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 260 metrów kwadratowych na wyspie Rodos w budowi…
$820,715
Zostaw prośbę
Willa w Gennadi, Grecja
Willa
Gennadi, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2-piętrowa willa 274 metrów kwadratowych na wyspie Rodos. Pierwsze piętro składa…
$2,11M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Rhodes, Grecja
Willa
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Wszyscy wiemy, że życie na morzu jest snem i stylem życia, do którego dąży wielu z nas. Nowo…
$2,44M
Zostaw prośbę
Zamek w Municipality of Rhodes, Grecja
Zamek
Municipality of Rhodes, Grecja
Powierzchnia 541 m²
Na sprzedaż na starym mieście Rodos, a zwłaszcza w regionie Colloquium, wyjątkowa i rzadka n…
$842,178
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Rhodes, Grecja
Willa
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 169 m²
A villa designed to appreciate the breathtaking blue sea and sky views. The open plan kit…
$593,838
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Rhodes, Grecja
Willa
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? 2piętrowy domek o powierzchni 160 metrów kwadratowych na wyspie Rodos. Pierwsze …
$468,980
Zostaw prośbę
Property InvestProperty Invest
Willa 5 pokojów w Gennadi, Grecja
Willa 5 pokojów
Gennadi, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowa willa o powierzchni 274 metrów kwadratowych na wyspie Rhodes. Parter…
$2,11M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 1 pokój w Koskinou, Grecja
Willa 1 pokój
Koskinou, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 3
Prezentujemy na sprzedaż elegancką willę 3 z umeblowanymi czterema luksusowymi pokojami i je…
$2,93M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Rhodes, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Rhodes, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom o powierzchni 160 m kw na wyspie Rhodes. Parter składa się z jed…
$468,176
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Koskinou, Grecja
Willa
Koskinou, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 600 m²
Piętro 1/3
Oferujemy na sprzedaż elegancką 3-piętrową willę z czterema urządzonymi luksusowymi pokojami…
$2,93M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Rhodes, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Rhodes, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? pod budowê 1- pi? trowy dom 260 m kw. w Rhodes wyspa. Dom składa się z 4 sypialn…
$819,309
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa 6 pokojów w Malonas, Grecja
Willa 6 pokojów
Malonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż - 200 m2 Willa w Malona, Rodos 📍 Lokalizacja: Malona, Rodos 🏠 Powierzchnia do…
$1,29M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom 4 pokoi w Municipality of Rhodes, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 402 m²
Property Code: HPS5738 - House FOR SALE in Rhodes Rhodes town for € 630.000 . This 402.00 s…
$725,037
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Rhodes, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Rhodes, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 156 metrów kwadratowych na wyspie Rhodes. Parter składa się z 2 …
$678,856
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Rhodes, Grecja
Willa
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż 2- piętrowy domek o powierzchni 156 metrów kwadratowych na wyspie Rodos. Pierwsz…
$680,021
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Rhodes, Grecja
Willa
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Exceptional family villa set in a large private and landscaped garden with stunning coastlin…
$1,73M
Zostaw prośbę
Willa w Municipality of Rhodes, Grecja
Willa
Municipality of Rhodes, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 137 m²
Wyrafinowana nowoczesna willa z pięknym widokiem na morze. Naturalne światło przenika willę …
$593,838
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Municipality of Rhodes.

wille
domy wolnostojące

Parametry nieruchomości w Municipality of Rhodes, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się