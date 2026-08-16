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Wille na sprzedaż w Yialia, Cypr

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1 obiekt total found
Willa w Yialia, Cypr
Willa
Yialia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Ta oszałamiająca willa z trzema sypialniami doskonale łączy nowoczesną architekturę z tradyc…
$928,322
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Parametry nieruchomości w Yialia, Cypr

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