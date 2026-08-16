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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Yialia, Cypr

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3 obiekty total found
Mieszkanie w Yialia, Cypr
Mieszkanie
Yialia, Cypr
Na sprzedaż 2174 m2 w Gialii (Polis Chrisohous). Ma front około 56m. i mieści się w strefie …
$334,173
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Mieszkanie w Yialia, Cypr
Mieszkanie
Yialia, Cypr
Nie przegap! Plaża na linii frontu, lokalizacja premium. Dostępna do sprzedaży jest 1 / 6 ud…
$443,644
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Willa w Yialia, Cypr
Willa
Yialia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Ta oszałamiająca willa z trzema sypialniami doskonale łączy nowoczesną architekturę z tradyc…
$928,322
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Parametry nieruchomości w Yialia, Cypr

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