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Magazyny na sprzedaż w Yeroskipou, Cypr

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1 obiekt total found
Magazyn 424 m² w Yeroskipou, Cypr
Magazyn 424 m²
Yeroskipou, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 424 m²
Magazyn przemysłowy zlokalizowany w Geroskipou Industrial Area, oferujący łącznie 424 m2 pow…
$418,410
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