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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vavla, Cypr

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2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Vavla, Cypr
Dom 3 pokoi
Vavla, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Dom składa się z otwartego planu życia, kuchnia i jadalnia, sypialnia i pokój z łazienką / p…
$479,139
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Vavla, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Vavla, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 152 m²
Na sprzedaż w budowie mieszkanie z trzema sypialniami w centrum miasta - prowincja Limassol,…
$425,420
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Parametry nieruchomości w Vavla, Cypr

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