Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Tserkezoi Municipality
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Ogród

Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Tserkezoi Municipality, Cypr

2 pokojowe
12
3 pokojowe
11
4 pokojowe
12
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
17 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,07M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,41M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,39M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,57M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,39M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,39M
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$1,91M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 6 pokojów w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 480 m²
Nestled in the heart of Limassol Greens, this Villa is designed with one central idea: life …
$6,33M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,16M
Zostaw prośbę
Atlas PropertyAtlas Property
Mieszkanie 3 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Designed so that indoor and outdoor spaces are seamlessly unified, this project evokes an ec…
$1,25M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
A secret to a harmonious living is a home impeccably conceptualised to balance space and sec…
$1,96M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,09M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
A secret to a harmonious living is a home impeccably conceptualised to balance space and sec…
$1,68M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
A secret to a harmonious living is a home impeccably conceptualised to balance space and sec…
$1,75M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,23M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
A secret to a harmonious living is a home impeccably conceptualised to balance space and sec…
$1,91M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Tserkezoi Municipality, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Tserkezoi Municipality, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
It could be an idyllic holiday villa or a comfortably beautiful resort home. Whatever you wa…
$2,09M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Tserkezoi Municipality, Cypr

z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się