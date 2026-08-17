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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Trachoni, Cypr

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mieszkania
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3 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Trachoni Municipality, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Trachoni Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 132 m²
Piętro 2/4
Projekt jest otoczony akrami zielonych pól, oferując mieszkańcom najlepsze z obu światów - w…
$590,094
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 5 pokojów w Trachoni, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Trachoni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Obiekt znajduje się w odległości krótkiej jazdy do Limassol Casino i autostrady. Na pierwszy…
$772,056
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Mieszkanie 5 pokojów w Trachoni, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Trachoni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Obiekt znajduje się w odległości krótkiej jazdy do Limassol Casino i autostrady. Na pierwszy…
$772,056
Zostaw prośbę
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