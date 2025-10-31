Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Długoterminowy wynajem domy z widokiem na góry w Cypr

7 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Lofu, Cypr
Dom 4 pokoi
Lofu, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Discover this beautiful house available for rent in the charming village of Lofou. Built in …
$2,206
za miesiąc
$2,206
za miesiąc
Dom 3 pokoi w Kellaki, Cypr
Dom 3 pokoi
Kellaki, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Welcome to your new home in the charming village of Kellaki. This beautifully furnished hous…
$1,510
za miesiąc
$1,510
za miesiąc
Bungalow z 3 sypialniami w Peyia, Cypr
Bungalow z 3 sypialniami
Peyia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
This charming bungalow for rent in Peyia offers an ideal blend of comfort and tranquility. W…
$2,032
za miesiąc
$2,032
za miesiąc
Dom 3 pokoi w Vouni, Cypr
Dom 3 pokoi
Vouni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 154 m²
This charming house in Vouni is now available for rent, offering a beautiful living space of…
$1,858
za miesiąc
$1,858
za miesiąc
Bungalow z 2 sypialniami w Mousere, Cypr
Bungalow z 2 sypialniami
Mousere, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Discover comfortable living in this renovated bungalow available for rent in the peaceful vi…
$1,161
za miesiąc
$1,161
za miesiąc
Dom 1 pokój w Lofu, Cypr
Dom 1 pokój
Lofu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Discover this beautiful house available for rent in the charming village of Lofou. Built in …
$1,045
za miesiąc
$1,045
za miesiąc
Dom 2 pokoi w Zoopigi, Cypr
Dom 2 pokoi
Zoopigi, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Two bedroom ground floor house located in Zoopigi village is available now. It has internal …
$697
za miesiąc
$697
za miesiąc

