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Sklepy na sprzedaż w Polis Chrysochous, Cypr

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1 obiekt total found
Sklep 140 m² w Polis Chrysochous, Cypr
Sklep 140 m²
Polis Chrysochous, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż: Przestronny sklep na parterze o łącznej wewnętrznej powierzchni 140 metrów kwad…
$288 081
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