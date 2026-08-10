Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Peyia
  4. Komercyjne
  5. Sklep

Sklepy na sprzedaż w Peyia, Cypr

;
nieruchomości komercyjne
6
Sklep Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Sklep 52 m² w Peyia, Cypr
Sklep 52 m²
Peyia, Cypr
Powierzchnia 52 m²
Ta unikalna lokalizacja znajduje się w samym sercu jednego z najbardziej ruchliwych miejsc t…
$431,096
Zostaw prośbę
Sklep 609 m² w Peyia, Cypr
Sklep 609 m²
Peyia, Cypr
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 609 m²
Położony w samym sercu Coral Bay - jeden z najbardziej znanych i najbardziej wysuniętych po …
$1,86M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się