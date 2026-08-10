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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Peyia, Cypr

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21 obiekt total found
Mieszkanie 7 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Peyia, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 355 m²
Luksusowa willa w Peyia Village w pobliżu jaskiń morskich z seperatem aktów własności Położ…
$4,13M
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 244 m²
Na sprzedaż jest klucz gotowy, nowoczesny bungalow, oferując hojną przestrzeń życiową 244 m …
$2,88M
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 244 m²
Na sprzedaż jest klucz gotowy, nowoczesny bungalow, oferując hojną przestrzeń życiową 244 m …
$2,88M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with swimming pools close to the beach, Payia, Paphos, Cyprus We offer vi…
$3,80M
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Mieszkanie 3 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy kompleks willi z ogrodami w prestiżowej okolicy, Peyia, Cypr Oferujemy przestronne wil…
$478,531
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with swimming pools, gardens and panoramic views, Peyia, Cyprus We offer …
$1,74M
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Mieszkanie 3 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 3
Rezydencja z basenem blisko morza, Coral Bay, Cypr Oferujemy umeblowane apartamenty z miejs…
$354,737
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, Peyia, Cyprus We offer moder…
$521,660
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywny kompleks willi na plaży w pobliżu rezerwatu przyrody Akamas i piaszczystych plaż…
$597,123
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Mieszkanie 6 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 221 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with swimming pools close to the beach, Peyia, Cyprus We offer spacious v…
$683,767
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of villas with swimming pools and panoramic views, Peyia, Cyprus We offer villas wi…
$526,785
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Mieszkanie 7 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 7
Sypialnie 6
Powierzchnia 319 m²
Liczba kondygnacji 2
Ogrodzony kompleks willi z basenami, ogrodami i widokiem panoramicznym, Pafos, Cypr Oferuje…
$2,29M
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Mieszkanie 5 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 440 m²
Liczba kondygnacji 3
Furnished villa at 300 meters from the sea, in the prestigious area of Peyia, Paphos, Cyprus…
$2,58M
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Mieszkanie 5 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 2
Osiedle zamknięte 600 metrów od plaży, Pafos, Cypr Oferujemy wille z panoramicznym widokiem…
$1,25M
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Mieszkanie 5 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 168 m²
Liczba kondygnacji 2
Beachfront complex of villas, Peyia, Cyprus We offer villas with spacious gardens and a pan…
$869,434
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Mieszkanie 7 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 7
Sypialnie 6
Powierzchnia 333 m²
Liczba kondygnacji 2
Spacious villa with a panoramic view at 500 meters from the sea, Peyia, Cyprus We offer a v…
$4,35M
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Mieszkanie 5 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 256 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowa rezydencja na szczycie wzgórza z widokiem panoramicznym w spokojnej i malowniczej okoli…
$2,34M
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Mieszkanie 5 pokojów w Peyia, Cypr
Mieszkanie 5 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 168 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks luksusowych willi z basenem na plaży, Coral Bay, Cypr Oferujemy nowoczesne wille z…
$982,028
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 167 m²
Liczba kondygnacji 2
New villa with a swimming pool, a garden and a panoramic view in the prestigious area of Sea…
$1,02M
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 3
New complex of luxury villas with swimming pools and gardens, Peyia, Cyprus We offer villas…
$782,490
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Mieszkanie 4 pokoi w Peyia, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Luxury residence close to beaches, Peyia, Cyprus We offer villas with infinity pools and pa…
$767,275
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