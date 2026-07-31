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Bungalow na sprzedaż w Paramytha, Cypr

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1 obiekt total found
Bungalow w Paramytha, Cypr
Bungalow
Paramytha, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 520 m²
Prywatna rodzina Retreat Otoczona przez naturę Jest to idealne schronienie dla rodziny posz…
$4,59M
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Parametry nieruchomości w Paramytha, Cypr

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