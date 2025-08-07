Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Paralimni Deyneia Municipality, Cypr

Paralimni
11
Protaras
5
15 obiektów total found
Sklep 62 m² w Paralimni, Cypr
Sklep 62 m²
Paralimni, Cypr
Powierzchnia 62 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten doskonały sklep z drugiej ręki oferuje praktyczną powierzchnię 61,5 m2, idealną dla szer…
$179,294
Nieruchomości komercyjne 620 m² w Frenaros, Cypr
Nieruchomości komercyjne 620 m²
Frenaros, Cypr
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 620 m²
Rozwój handlowy, zbudowany w trzech działkach we Francji. Rozwój został zbudowany w 3 różnyc…
$695,111
Nieruchomości inwestycyjne 5 230 m² w Paralimni, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 5 230 m²
Paralimni, Cypr
Powierzchnia 5 230 m²
Projekt ten to nowy, oszałamiający projekt położony w centrum Perneras turystycznego obszaru…
$17,13M
Sklep 130 m² w Paralimni, Cypr
Sklep 130 m²
Paralimni, Cypr
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż: Przestronny sklep o wewnętrznej powierzchni 130 metrów kwadratowych, idealnie p…
$329,669
Hotel w Paralimni, Cypr
Hotel
Paralimni, Cypr
Hotel for sale in Protaras area. For any serious required please contact us. The hotel is f…
$18,85M
Hotel 7 400 m² w Paralimni, Cypr
Hotel 7 400 m²
Paralimni, Cypr
Sypialnie 190
Powierzchnia 7 400 m²
Four star beachfront hotel for sale in Protaras area. For any required please contact us.
$25,50M
Pomieszczenie biurowe 155 m² w Paralimni, Cypr
Pomieszczenie biurowe 155 m²
Paralimni, Cypr
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż: Przestronny budynek komercyjny o łącznej wewnętrznej powierzchni 155 m2, położo…
$763,444
Pomieszczenie biurowe 421 m² w Deryneia, Cypr
Pomieszczenie biurowe 421 m²
Deryneia, Cypr
Powierzchnia 421 m²
Biuro na sprzedaż w Derynei. Znajduje się na parterze mieszanego budynku. Biuro ma powierzch…
$573,466
Sklep 150 m² w Kapparis, Cypr
Sklep 150 m²
Kapparis, Cypr
Powierzchnia 150 m²
Resort- Styl Możliwości handlowe w Kapparis Doświadczyć premium potencjał biznesowy w tej no…
$564,744
Hotel w Paralimni, Cypr
Hotel
Paralimni, Cypr
Sea Front Land in Protaras area Exclusive property - Ideal for the development of Mixed Used…
$9,98M
Sklep 68 m² w Paralimni, Cypr
Sklep 68 m²
Paralimni, Cypr
Powierzchnia 68 m²
Na sprzedaż: dobrze utrzymany sklep z nieruchomościami wtórnymi, o wewnętrznej powierzchni 6…
$179,294
Hotel w Paralimni, Cypr
Hotel
Paralimni, Cypr
Sypialnie 123
A Beach Front (nad morzem) Hotel & Spa w Protaras Tourist Area - 123 Pokoje Hotel & Spa nad …
$17,13M
Sklep 575 m² w Frenaros, Cypr
Sklep 575 m²
Frenaros, Cypr
Powierzchnia 575 m²
W obiekcie znajdują się trzy przyległe działki w strefie mieszkalnej zawierające supermarket…
$817,751
Nieruchomości inwestycyjne 1 494 m² w Frenaros, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 494 m²
Frenaros, Cypr
Sypialnie 31
Powierzchnia 1 494 m²
Oferta ta dotyczy 75% udziałów w kilku sąsiednich działkach w Frenaros. Te połączone działki…
$1,03M
Nieruchomości inwestycyjne 275 m² w Paralimni, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 275 m²
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Ta nieruchomość odpowiada połowie powierzchni działki, która odnosi się do 2-piętrowego budy…
$411,160
Typy nieruchomości w Paralimni Deyneia Municipality.

hotele
nieruchomości inwestycyjne
sklepy
