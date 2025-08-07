Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Paralimni Deyneia Municipality, Cypr

nieruchomości komercyjne
15
hotele
4
sklepy
5
Nieruchomości inwestycyjne Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Nieruchomości inwestycyjne 5 230 m² w Paralimni, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 5 230 m²
Paralimni, Cypr
Powierzchnia 5 230 m²
Projekt ten to nowy, oszałamiający projekt położony w centrum Perneras turystycznego obszaru…
$17,13M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 1 494 m² w Frenaros, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 494 m²
Frenaros, Cypr
Sypialnie 31
Powierzchnia 1 494 m²
Oferta ta dotyczy 75% udziałów w kilku sąsiednich działkach w Frenaros. Te połączone działki…
$1,03M
Zostaw prośbę
Nieruchomości inwestycyjne 275 m² w Paralimni, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 275 m²
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 275 m²
Ta nieruchomość odpowiada połowie powierzchni działki, która odnosi się do 2-piętrowego budy…
$411,160
Zostaw prośbę
