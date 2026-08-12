Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Dystrykt Pafos
  4. Mieszkania
  5. Rezydencja
  6. Ogród

Rezydencje z ogrodem na sprzedaż w Dystrykt Pafos, Cypr

;
Tremithousa
4
Rezydencja Usuwać
Wyczyść
5 obiektów total found
Rezydencja 2 pokoi w Pafos, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Pięknie wykończony i nowoczesny styl, ta dwupokojowa kamienica oferuje otwarty plan życia / …
$438,692
Zostaw prośbę
Rezydencja 2 pokoi w Tremithousa, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Na sprzedaż: oszałamiający off- plan maisonette znajduje się w uroczej miejscowości Tremitho…
$300,058
Zostaw prośbę
Rezydencja 2 pokoi w Tremithousa, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Na sprzedaż: oszałamiający off- plan maisonette znajduje się w uroczej miejscowości Tremitho…
$300,058
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Rezydencja 2 pokoi w Tremithousa, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Na sprzedaż jest nowoczesna maisonette w pożądanym obszarze Tremithousa. Ten obiekt off- pla…
$300,058
Zostaw prośbę
Rezydencja 2 pokoi w Tremithousa, Cypr
Rezydencja 2 pokoi
Tremithousa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Na sprzedaż jest nowoczesna maisonette w pożądanym obszarze Tremithousa. Ten obiekt off- pla…
$300,058
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Dystrykt Pafos, Cypr

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się