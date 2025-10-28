Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Nikozja
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Taras

Wille z tarasem na sprzedaż w Nikozja, Cypr

Strovolos
22
Lakatameia
13
Latsia
14
Nikozja
3
Willa Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Willa w Dali, Cypr
Willa
Dali, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 366 m²
BOREAS DOMUS — Elegant 5-Bedroom Residence with Private Pool in Nicosia BOREAS DOMUS is a…
$1,85M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Yeri, Cypr
Willa
Yeri, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Nikozja, Cypr

z garażem
z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się