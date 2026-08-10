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Kawalerki na sprzedaż w Nikozja, Cypr

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5 obiektów total found
Kawalerka w Yeri, Cypr
Kawalerka
Yeri, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 19 m²
Piętro 1/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$154,080
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Kawalerka w Lakatameia, Cypr
Kawalerka
Lakatameia, Cypr
Powierzchnia 43 m²
Nowy luksusowy projekt docelowy Pafos, gdzie elegancja i spokój spełnia komfort, harmonię i …
$211,534
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Kawalerka w Yeri, Cypr
Kawalerka
Yeri, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 18 m²
Piętro 2/2
Odkryj Duopoly, kompleks składający się z dwóch bloków zagnieżdżonych w spokojnej okolicy, t…
$154,080
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Kawalerka w Strovolos, Cypr
Kawalerka
Strovolos, Cypr
Powierzchnia 57 m²
Piętro 57
Cape Town Lofts znajduje się w prestiżowej dzielnicy Strovolos w Nikozji. To miasto jest zna…
$192,959
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Kawalerka w Lakatameia, Cypr
Kawalerka
Lakatameia, Cypr
Powierzchnia 44 m²
Projekt składa się z 2 bloków studio, 1-pokojowe i 2-pokojowe apartamenty i mnóstwo obiektów…
$218,624
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