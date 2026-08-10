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Penthouse na Sprzedaż w Nikozja, Cypr

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Nikozja
12
Strovolos
6
Aglangia
3
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13 obiektów total found
Penthouse w Strovolos, Cypr
Penthouse
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 4
Ten nowoczesny apartament dwupokojowy znajduje się we współczesnym budynku mieszkalnym w poż…
$393,738
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VIDI GROUP
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Penthouse w Nikozja, Cypr
Penthouse
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Piętro 3/3
2 Sypialnia Apartament - Przestronne nowoczesny komfort w pierwszej lokalizacji Dwupokojowe …
$396,965
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Strovolos, Cypr
Penthouse
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 4
Ten nowoczesny apartament dwupokojowy znajduje się we współczesnym budynku mieszkalnym w poż…
$400,707
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Agencja
VIDI GROUP
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse w Strovolos, Cypr
Penthouse
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 4/4
Ten nowoczesny penthouse dwupokojowy znajduje się w nowym kompleksie mieszkalnym o niskiej g…
$365,863
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Strovolos, Cypr
Penthouse
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 4/4
Ten nowoczesny penthouse z dwoma sypialniami oferuje wysokiej jakości miejskie życie w pożąd…
$377,477
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VIDI GROUP
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Penthouse w Strovolos, Cypr
Penthouse
Strovolos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Piętro 4/4
Ten przestronny apartament z trzema sypialniami oferuje wyrafinowane nowoczesne życie w nowo…
$458,780
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VIDI GROUP
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Penthouse w Lakatameia, Cypr
Penthouse
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Dwupokojowy apartament oferuje doskonałą mieszankę nowoczesnego luksusu, prywatności i funkc…
$219,806
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Penthouse w Agios Ioannis, Cypr
Penthouse
Agios Ioannis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 5
3- Apartament w sypialni Penthouse z trzema sypialniami oferuje przestronne i podwyższone do…
$383,285
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Nikozja, Cypr
Penthouse
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Piętro 2/2
Dwuosobowy Apartament Sypialnia - Idealny dla nowoczesnego życia rodzinnego Ten dwupokojowy …
$449,680
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Lakatameia, Cypr
Penthouse
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 120 m²
Trzypokojowy penthouse uosabia wyrafinowany luksus, nowoczesny design i niezrównany komfort …
$269,440
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Penthouse w Strovolos, Cypr
Penthouse
Strovolos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Piętro 4/4
Ten przestronny penthouse z trzema sypialniami oferuje wyrafinowane nowoczesne życie w pożąd…
$456,457
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Strovolos, Cypr
Penthouse
Strovolos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 144 m²
Piętro 4/4
Ten nowoczesny penthouse z trzema sypialniami oferuje wysokiej jakości miejskie życie w pożą…
$476,202
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Strovolos, Cypr
Penthouse
Strovolos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 167 m²
Piętro 2/3
Ten przestronny penthouse z trzema sypialniami oferuje hojną przestrzeń życiową i nowoczesny…
$423,936
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Agencja
VIDI GROUP
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Parametry nieruchomości w Nikozja, Cypr

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