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Apartamenty wielopoziomowe nad morzem na sprzedaż w Cypr

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Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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2 obiekty total found
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Yeroskipou, Cypr
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Yeroskipou, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Piętro 1/2
D203 - 2 sypialnie 124; 3 łazienki 124; 104 m ² Wewnętrzne + 29 m ² Obkryta Weranda Obszar p…
$714,405
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Limassol, Cypr
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 553 m²
Piętro 34/2
Sky Duplex One Tower Limassol Exclusively occupying levels 31 to 34, our three and four-b…
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Parametry nieruchomości w Cypr

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