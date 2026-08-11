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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mesogi, Cypr

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mieszkania
48
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65 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Mesogi, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w jednej z najbardziej wysuniętych po mesoga…
$194,366
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Mieszkanie 3 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mesogi, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Te trzy sypialnie, położony w Tremitus, przytulne przedmieścia Pafos, są przeznaczone do kom…
$581,060
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Mieszkanie 2 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mesogi, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Położony w cichej dzielnicy mieszkalnej w Mesogi, ten komnata kompleks mieszkalny łączy nowo…
$369,168
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 201 m²
Luksusowe domy w Mesogi - Opis projektu Odkryj ekskluzywną kolekcję luksusowych rezydencji …
$519,033
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Willa w Mesogi, Cypr
Willa
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 229 m²
Wspaniały projekt oferuje spektakularną lokalizację w malowniczych wzgórzach miejscowości Ts…
$1,83M
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Mieszkanie 2 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mesogi, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
W spokojnej dzielnicy mieszkalnej Anavargos, która łączy komfort lokalnej społeczności z wyg…
$322,574
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Mieszkanie 2 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mesogi, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 103 m²
Ten kameralny projekt mieszkalny znajduje się w przytulnej części Mesogi, na przedmieściach …
$479,350
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Mieszkanie 3 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Nowy kompleks w obszarze Mesogi (Pafos). Przemyślany układ willi oferuje przestronny pokój …
$623,896
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Mieszkanie 3 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mesogi, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Na malowniczym klifie w miejscowości Tremitusa, Pafos, znajduje się nowoczesny kompleks mies…
$437,211
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Mieszkanie 2 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mesogi, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Na sprzedaż przez projekt: ten nowoczesny apartament z dwoma sypialniami i dwoma łazienkami …
$354,510
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Mieszkanie 2 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mesogi, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Ten kameralny projekt mieszkalny znajduje się w przytulnej części Mesogi, na przedmieściach …
$292,415
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Mieszkanie 3 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Położony w dzielnicy mieszkalnej, bardzo zamknięty dla wszystkich udogodnień i szkół, te trz…
$576,810
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Willa w Mesogi, Cypr
Willa
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Wspaniały projekt oferuje spektakularną lokalizację w malowniczych wzgórzach miejscowości Ts…
$1,88M
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Dom 3 pokoi w Mesogi, Cypr
Dom 3 pokoi
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Nowoczesne 3-pokojowe wille w Mesogi, Pafos W starannie zaplanowanych wnętrzach znajdują się…
$660,977
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Willa w Mesogi, Cypr
Willa
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 345 m²
ABSOLUTE — Contemporary Three-Bedroom Villa in Mesogi, Paphos This elegant three-bedroom,…
$586,746
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Mieszkanie 2 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mesogi, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
W samym sercu Mesogi, zaledwie kilka minut od Międzynarodowej Szkoły Pafos, nowy rozwój mies…
$302,529
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Willa w Mesogi, Cypr
Willa
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: Ten zaprojektowany dom oferuje nowoczesne zakwaterowanie o wewnętrznej powierzc…
$559,841
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Mieszkanie 4 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Mesogi, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Ta nowoczesna rezydencja oferuje wspaniałe widoki na wybrzeże Pafos i majestatyczne Morze Śr…
$5,15M
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Mieszkanie 3 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
W samym sercu Mesogi, zaledwie kilka minut od Międzynarodowej Szkoły Pafos, nowy rozwój mies…
$395,888
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Agencja
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Mieszkanie w Mesogi, Cypr
Mieszkanie
Mesogi, Cypr
Normalny kształt i poziom działki mieszkalnej ziemi w Mesoyi, Pafos, z niezakłóconym widokie…
$483,975
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Mieszkanie 3 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Położony w dzielnicy mieszkalnej, bardzo zamknięty dla wszystkich udogodnień i szkół, te trz…
$565,038
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Mieszkanie 3 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Położony w dzielnicy mieszkalnej, bardzo zamknięty dla wszystkich udogodnień i szkół, te trz…
$553,115
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Mieszkanie 3 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mesogi, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Ten nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w jednej z najbardziej wysuniętych po mesoga…
$451,615
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Mieszkanie w Mesogi, Cypr
Mieszkanie
Mesogi, Cypr
To rozległe pole mieszkalne znajduje się w uroczej miejscowości Mesogi, zaledwie 500 metrów …
$564,175
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Mieszkanie 2 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Mesogi, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Na malowniczym klifie w miejscowości Tremitusa, Pafos, znajduje się nowoczesny kompleks mies…
$368,178
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Mieszkanie 3 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Luksusowe domy w Mesogi - Opis projektu Odkryj ekskluzywną kolekcję luksusowych rezydencji …
$507,369
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Mieszkanie 3 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Położony w dzielnicy mieszkalnej, bardzo zamknięty dla wszystkich udogodnień i szkół, te trz…
$553,115
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Mieszkanie 3 pokoi w Mesogi, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Mesogi, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
DOCHODY NA PRZYSZŁOŚĆ Jest to działka gruntu w swojej własnej lidze; ma 1580m ² i ma 90% gęs…
$1,11M
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Dom 4 pokoi w Mesogi, Cypr
Dom 4 pokoi
Mesogi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Kolekcja czterech nowoczesnych willi z (opcjonalnie) prywatnych basenów i pięknych ogrodów z…
$820,423
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Dom 4 pokoi w Mesogi, Cypr
Dom 4 pokoi
Mesogi, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 248 m²
Kolekcja czterech nowoczesnych willi z (opcjonalnie) prywatnych basenów i pięknych ogrodów z…
$855,837
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Parametry nieruchomości w Mesogi, Cypr

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