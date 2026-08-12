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Rezydencje nad morzem na sprzedaż w Cypr

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Jermasoja
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1 obiekt total found
Rezydencja 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Rezydencja 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
Luksusowe beachfront maisonette na sprzedaż w Germasogeia Tourist Area, Limassol. Ta w pełni…
$951,883
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Parametry nieruchomości w Cypr

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