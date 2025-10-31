Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Mandria Lemesou
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Mandria Lemesou, Cypr

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Mandria, Cypr
Mieszkanie
Mandria, Cypr
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,867
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Mandria Lemesou, Cypr

z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się