Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Mandria Lemesou
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mandria Lemesou, Cypr

mieszkania
4
4 obiekty total found
Mieszkanie w Mandria, Cypr
Mieszkanie
Mandria, Cypr
The property concerns 4 abutting residential pieces of land, in Mandria village, in Limassol…
$177,665
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Mandria, Cypr
Mieszkanie
Mandria, Cypr
Agricultural & Protected land in Mandria village of Limassol. The land is 4683 sqm. 28% of t…
$63,867
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Mandria, Cypr
Mieszkanie
Mandria, Cypr
A Residential plot in Mandria village  in Limassol in H3 zone ,35% cover ratio , building de…
$49,932
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Mieszkanie w Mandria, Cypr
Mieszkanie
Mandria, Cypr
Residential land in Mandria village, in Limassol District. It is situated at a distance of …
$191,600
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Mandria Lemesou, Cypr

z Widok na góry
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się