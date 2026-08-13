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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Makounta, Cypr

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Makounta, Cypr
Mieszkanie
Makounta, Cypr
Duże rolnictwo Land in Makounta bardzo blisko morza, dobra opcja inwestycji. Ma powierzchnię…
$368,743
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Parametry nieruchomości w Makounta, Cypr

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