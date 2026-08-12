Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Limassol Municipality
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Bungalow

Wynajem długoterminowy bungalowów w Limassol Municipality, Cypr

;
Bungalow Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bungalow z 3 sypialniami w Limassol, Cypr
Bungalow z 3 sypialniami
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Ten pięknie przedstawione 3-pokojowe urządzone bungalow znajduje się w południe - po Pyrgos …
$2,967
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się