Bliźniaki nad morzem na sprzedaż w Limassol District, Cypr

3 obiekty total found
Bliźniak 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 274 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23M
Zostaw prośbę
Bliźniak 3 pokoi w Limassol, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53M
Zostaw prośbę
Bliźniak 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 261 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42M
Zostaw prośbę
