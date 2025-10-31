Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Limassol District
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Widok na góry

Bliźniaki w górach na sprzedaż w Limassol District, Cypr

Limassol
9
Koinoteta Agiou Tychona
4
Jermasoja
16
Bliźniak Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Bliźniak 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
For sale is a spacious off-plan duplex located in the peaceful area of Prodromos. This prope…
$3,06M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Limassol District, Cypr

z Ogród
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się