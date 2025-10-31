Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Cypr
  3. Limassol District
  4. Mieszkania
  5. Bliźniak
  6. Ogród

Bliźniaki z ogrodem na sprzedaż w Limassol District, Cypr

Limassol
9
Koinoteta Agiou Tychona
4
Jermasoja
16
12 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,97M
Bliźniak 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Available 3 bedroom duplex penthouse with a roof garden. The apartment has covered areas 125…
$1,77M
Bliźniak 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 274 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23M
Bliźniak 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,32M
Bliźniak 3 pokoi w Limassol, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53M
Bliźniak 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
For sale is a spacious off-plan duplex located in the peaceful area of Prodromos. This prope…
$3,06M
Bliźniak 3 pokoi w Limassol, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,22M
Bliźniak 3 pokoi w Limassol, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,14M
Bliźniak 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 261 m²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42M
Bliźniak 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 337 m²
Rising above Limassol’s skyline, this unique 23-floor residential high-rise redefines luxury…
$3,83M
Bliźniak 3 pokoi w Limassol, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
For sale: Discover this modern off-plan duplex penthouse, offering a spacious internal area …
$754,786
Bliźniak 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 98 m²
For sale is a charming duplex located in the desirable area of Potamos Germasogeias. This we…
$754,786
