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Wille z basenem na sprzedaż w Larnaka, Cypr

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11 obiektów total found
Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 259 m²
MYKONOS VILLA — Luxury Five-Bedroom Seaside Residence in Dhekelia, Larnaca MYKONOS VILLA …
$1,45M
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Willa w Larnaka, Cypr
Willa
Larnaka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 709 m²
NOTEAS DOMUS — Contemporary 3+1 Bedroom Villa in Larnaca (Off Plan) NOTEAS DOMUS is a sty…
$1,74M
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Willa 4 pokoi w Larnaka, Cypr
Willa 4 pokoi
Larnaka, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 621 m²
Luksusowa willa z czterema sypialniami w budowie, z piwnicą, na sprzedaż w Agia Fila - prowi…
$2,10M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 3 pokoi w Maroni, Cypr
Willa 3 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 151 m²
Luksusowy dwukondygnacyjny dom z trzema sypialniami na sprzedaż w Agia Thekla - prowincja Fa…
$453,785
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Willa 5 pokojów w Pervolia, Cypr
Willa 5 pokojów
Pervolia, Cypr
Pokoje 5
Powierzchnia 305 m²
Luksusowa willa z pięcioma sypialniami w budowie na sprzedaż w Agios Tychonas - prowincja Li…
$1,84M
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Willa w Pervolia, Cypr
Willa
Pervolia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
Liczba kondygnacji 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$863,190
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Willa 4 pokoi w Maroni, Cypr
Willa 4 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 178 m²
Niezależny luksusowy dom z czterema sypialniami na sprzedaż w prowincji Protaras - Famagusta…
$460,454
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Willa 4 pokoi w Maroni, Cypr
Willa 4 pokoi
Maroni, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 178 m²
Niezależny luksusowy dom z czterema sypialniami na sprzedaż w Protaras - prowincja Famagusta…
$455,767
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Willa 3 pokoi w Aradipu, Cypr
Willa 3 pokoi
Aradipu, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 168 m²
Dom z trzema sypialniami na sprzedaż w rejonie prowincji Xylofagou - Larnaca. Dom składa się…
$247,699
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Willa w Pervolia, Cypr
Willa
Pervolia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 2
Our under-construction project is located in Larnaca's most up-and-coming area only 200meter…
$805,374
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Willa 8 pokojów w Pervolia, Cypr
Willa 8 pokojów
Pervolia, Cypr
Pokoje 8
Powierzchnia 350 m²
Osiem sypialni na sprzedaż luksusowa willa w Protaras - prowincja Famagusta. Willa składa si…
$1,95M
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Parametry nieruchomości w Larnaka, Cypr

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